EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die IONOS Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html
23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2279898 23.02.2026 CET/CEST
|18.02.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
