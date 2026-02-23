IONOS Aktie

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

23.02.2026 10:31:14

EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.02.2026 / 10:31 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die IONOS Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html

23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IONOS Group SE
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2279898  23.02.2026 CET/CEST

18.02.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 IONOS Neutral UBS AG
16.01.26 IONOS Overweight Barclays Capital
15.01.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 IONOS Buy UBS AG
03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag nach, während der deutsche Leitindex ebenfalls schwächer tendiert. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

