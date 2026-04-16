IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
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16.04.2026 11:32:23
EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die IONOS Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2309710 16.04.2026 CET/CEST
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16.04.26
|EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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|EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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