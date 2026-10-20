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20.10.2026 19:10:11

EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

20.10.2026 / 19:10 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die IONOS Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzergebnisse.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/financial-results.html

20.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IONOS Group SE
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
LEI Code: 391200NQNTF0AP2MP438

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419084  20.10.2026 CET/CEST

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