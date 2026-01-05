EQS-AFR: IVU Traffic Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: IVU Traffic Technologies AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

IVU Traffic Technologies AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: August 27, 2026Address: https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte Language: EnglishDate of disclosure: August 27, 2026Address: https://www.ivu.com/investors/financial-reports

