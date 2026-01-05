IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
|
05.01.2026 10:48:03
EQS-AFR: IVU Traffic Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: IVU Traffic Technologies AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
IVU Traffic Technologies AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 27, 2026
Address: https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: August 27, 2026
Address: https://www.ivu.com/investors/financial-reports
05.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.ivu.de
|End of News
|EQS News Service
|
2254618 05.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IVU Traffic AGmehr Nachrichten
Analysen zu IVU Traffic AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|IVU Traffic AG
|20,80
|1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.