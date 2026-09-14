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WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508

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14.09.2026 14:15:21

EQS-AFR: IVU Traffic Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: IVU Traffic Technologies AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
IVU Traffic Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

14.09.2026 / 14:15 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

IVU Traffic Technologies AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 05, 2027
Address: https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: May 05, 2027
Address: https://www.ivu.com/en/investors/financial-reports

14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Germany
Internet: www.ivu.de
LEI Code: 3912003JRJW9PA9BPQ22

 
End of News EQS News Service

2398772  14.09.2026 CET/CEST

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