EQS-AFR: IVU Traffic Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: IVU Traffic Technologies AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

IVU Traffic Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



14.09.2026 / 14:15 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year



Language: German

Date of disclosure: May 05, 2027

Address:



Language: English

Date of disclosure: May 05, 2027

Address:

IVU Traffic Technologies AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: May 05, 2027Address: https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte Language: EnglishDate of disclosure: May 05, 2027Address: https://www.ivu.com/en/investors/financial-reports

14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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