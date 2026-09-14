IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
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14.09.2026 14:18:12
EQS-AFR: IVU Traffic Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: IVU Traffic Technologies AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
IVU Traffic Technologies AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 04, 2027
Address: https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: November 04, 2027
Address: https://www.ivu.com/en/investors/financial-reports
14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.ivu.de
|LEI Code:
|3912003JRJW9PA9BPQ22
|End of News
|EQS News Service
|
2398776 14.09.2026 CET/CEST
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