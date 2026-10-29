IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
|
29.10.2026 19:00:01
EQS-AFR: IVU Traffic Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: IVU Traffic Technologies AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
IVU Traffic Technologies AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://www.ivu.com/en/investors/financial-reports
29.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.ivu.de
|LEI Code:
|3912003JRJW9PA9BPQ22
|End of News
|EQS News Service
|
2419454 29.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IVU Traffic AG
Analysen zu IVU Traffic AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IVU Traffic AG
|28,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.