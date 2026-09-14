EQS-AFR: IVU Traffic Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IVU Traffic Technologies AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

IVU Traffic Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



14.09.2026 / 14:15 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027

Ort:

Hiermit gibt die IVU Traffic Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 05.05.2027Ort: https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 05.05.2027Ort: https://www.ivu.com/en/investors/financial-reports

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