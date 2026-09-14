IVU Traffic Aktie

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WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508

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14.09.2026 14:15:21

EQS-AFR: IVU Traffic Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IVU Traffic Technologies AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
IVU Traffic Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

14.09.2026 / 14:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die IVU Traffic Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027
Ort: https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027
Ort: https://www.ivu.com/en/investors/financial-reports

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet: www.ivu.de
LEI Code: 3912003JRJW9PA9BPQ22

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398772  14.09.2026 CET/CEST

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