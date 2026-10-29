IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
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29.10.2026 19:00:01
EQS-AFR: IVU Traffic Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IVU Traffic Technologies AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die IVU Traffic Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.ivu.com/en/investors/financial-reports
29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.ivu.de
|LEI Code:
|3912003JRJW9PA9BPQ22
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2419454 29.10.2026 CET/CEST
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