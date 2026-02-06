JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
06.02.2026 16:05:23
EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: JENOPTIK AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
JENOPTIK AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations
06.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Germany
|Internet:
|www.jenoptik.com
|End of News
|EQS News Service
|
2272882 06.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu JENOPTIK AG
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|26,18
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.