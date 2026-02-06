JENOPTIK Aktie

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

06.02.2026 16:05:23

EQS-AFR: JENOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: JENOPTIK AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
JENOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

06.02.2026 / 16:05 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die JENOPTIK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations

06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JENOPTIK AG
Carl-Zeiss-Straße 1
07743 Jena
Deutschland
Internet: www.jenoptik.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2272882  06.02.2026 CET/CEST

