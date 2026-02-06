EQS-AFR: JENOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: JENOPTIK AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

JENOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



06.02.2026 / 16:05 CET/CEST

Hiermit gibt die JENOPTIK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.05.2026Ort: https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.05.2026Ort: https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 10.11.2026Ort: https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 10.11.2026Ort: https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations

