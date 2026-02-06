JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
06.02.2026 16:05:23
EQS-AFR: JENOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: JENOPTIK AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die JENOPTIK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations
06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.jenoptik.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272882 06.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu JENOPTIK AG
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|26,18
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.