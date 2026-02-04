Jungheinrich Aktie
EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Jungheinrich AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Jungheinrich AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 27, 2026
Address: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 27, 2026
Address: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308
Language: English
Date of disclosure: March 27, 2026
Address: https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 11, 2026
Address: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308
Language: English
Date of disclosure: August 11, 2026
Address: https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224
Analysen zu Jungheinrich AG
Analysen zu Jungheinrich AG
|16.01.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|36,60
|0,16%
