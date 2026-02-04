Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|
04.02.2026 11:33:23
EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Jungheinrich AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Jungheinrich AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308
Language: English
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308
Language: English
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224
04.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Jungheinrich AG
|Friedrich-Ebert-Damm 129
|22047 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.jungheinrich.com
|End of News
|EQS News Service
|
2271286 04.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Jungheinrich AG
Analysen zu Jungheinrich AG
|16.01.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
