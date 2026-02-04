Jungheinrich Aktie

04.02.2026 11:25:03

EQS-AFR: Jungheinrich AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Jungheinrich AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Jungheinrich AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.02.2026 / 11:25 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Jungheinrich AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224

04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Deutschland
Internet: www.jungheinrich.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271272  04.02.2026 CET/CEST

Analysen zu Jungheinrich AG

mehr Analysen
16.01.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
09.12.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
08.12.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
05.12.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
