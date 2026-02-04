Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|
04.02.2026 11:25:03
EQS-AFR: Jungheinrich AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Jungheinrich AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Jungheinrich AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224
04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Jungheinrich AG
|Friedrich-Ebert-Damm 129
|22047 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.jungheinrich.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2271272 04.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Jungheinrich AG
Analysen zu Jungheinrich AG
|16.01.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
