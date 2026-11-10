K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|
10.11.2026 11:31:41
EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: K+S Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
K+S Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 09, 2027
Address: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen/index.html
Language: English
Date of disclosure: November 09, 2027
Address: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen/index.html
10.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Germany
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|LEI Code:
|529900YURAYD4IJX2J91
|End of News
|EQS News Service
|
2431768 10.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|23.09.26
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|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
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|DZ BANK
|23.09.26
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|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
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|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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