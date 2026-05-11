EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: K+S Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



11.05.2026 / 14:25 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2027

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2027

Ort:

Hiermit gibt die K+S Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.05.2027Ort: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.05.2027Ort: https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/financial-publications/index.html

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