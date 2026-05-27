K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
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27.05.2026 18:10:03
EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: K+S Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die K+S Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.05.2027
Ort: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.05.2027
Ort: https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/financial-publications/index.html
27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Deutschland
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2334116 27.05.2026 CET/CEST
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