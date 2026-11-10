K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
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10.11.2026 11:31:41
EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: K+S Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die K+S Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2027
Ort: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen/index.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2027
Ort: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen/index.html
10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Deutschland
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|LEI Code:
|529900YURAYD4IJX2J91
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2431768 10.11.2026 CET/CEST
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|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|12.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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