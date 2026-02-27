EQS-AFR: KAP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KAP AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

KAP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.02.2026 / 11:40 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:



Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die KAP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 28.04.2026Ort: https://www.kap.de/investor-relations/berichte-amp-praesentationen/finanzberichte Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 28.08.2026Ort: https://www.kap.de/investor-relations/berichte-amp-praesentationen/finanzberichte Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 28.04.2026Ort: https://www.kap.de/investor-relations/berichte-amp-praesentationen/finanzberichte

27.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News