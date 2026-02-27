KAP Aktie
WKN: 620840 / ISIN: DE0006208408
|
27.02.2026 11:40:53
EQS-AFR: KAP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KAP AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die KAP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.kap.de/investor-relations/berichte-amp-praesentationen/finanzberichte
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort: https://www.kap.de/investor-relations/berichte-amp-praesentationen/finanzberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.kap.de/investor-relations/berichte-amp-praesentationen/finanzberichte
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KAP AG
|Edelzeller Straße 44
|36043 Fulda
|Deutschland
|Internet:
|www.kap.de
