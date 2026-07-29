EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



29.07.2026 / 13:59 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/fd5b7e2e4417e076fd37af3d6a2f32059eae1dec/KTC_Jahresfinanzbericht%202025_26.pdf Sprache: EnglischOrt: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/c10790bd76242cffe07d6c4e8c810c7bd7f90453/KTC%20Annual%20Financial%20Statements%202025_26.pdf

29.07.2026 CET/CEST

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