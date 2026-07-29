Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
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29.07.2026 14:04:53
EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Kapsch TrafficCom AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/2fec399628ace9e653c447d4976c89d81c3417d3/529900PD3SI453KAW989-2026-03-31-1-de.xbri
29.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2373602 29.07.2026 CET/CEST
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29.07.26
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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29.07.26
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report (EQS Group)