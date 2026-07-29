Kapsch TrafficCom Aktie

Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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29.07.2026 14:04:53

EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Kapsch TrafficCom AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.07.2026 / 14:04 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/2fec399628ace9e653c447d4976c89d81c3417d3/529900PD3SI453KAW989-2026-03-31-1-de.xbri

29.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Internet: www.kapschtraffic.com
LEI Code: 529900PD3SI453KAW989

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2373602  29.07.2026 CET/CEST

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