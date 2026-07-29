Kapsch TrafficCom Aktie

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WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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29.07.2026 13:59:03

EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Kapsch TrafficCom AG / Release of Financial Reports
Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report

29.07.2026 / 13:59 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Kapsch TrafficCom AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG

Language: German
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/fd5b7e2e4417e076fd37af3d6a2f32059eae1dec/KTC_Jahresfinanzbericht%202025_26.pdf

Language: English
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/c10790bd76242cffe07d6c4e8c810c7bd7f90453/KTC%20Annual%20Financial%20Statements%202025_26.pdf

29.07.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Vienna
Austria
Internet: www.kapschtraffic.com
LEI Code: 529900PD3SI453KAW989

 
End of News EQS News Service

2373596  29.07.2026 CET/CEST

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