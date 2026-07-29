Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
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29.07.2026 13:59:03
EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Kapsch TrafficCom AG
/ Release of Financial Reports
Kapsch TrafficCom AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG
Language: German
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/fd5b7e2e4417e076fd37af3d6a2f32059eae1dec/KTC_Jahresfinanzbericht%202025_26.pdf
Language: English
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/c10790bd76242cffe07d6c4e8c810c7bd7f90453/KTC%20Annual%20Financial%20Statements%202025_26.pdf
29.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|End of News
|EQS News Service
|
2373596 29.07.2026 CET/CEST
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|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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29.07.26
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report (EQS Group)