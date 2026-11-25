Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|
25.11.2026 08:15:01
EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Kapsch TrafficCom AG
/ Release of Financial Reports
Kapsch TrafficCom AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/14ae99d50b45cc69cbca5865101bdca9a303a814/KTC%20Halbjahresbericht%202026_27.pdf
Language: English
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/5038e2228c21309cf22180db8657c295aa8cef4b/KTC%20Half%20year%20report%202026_27.pdf
25.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|End of News
|EQS News Service
|
2441638 25.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
08:15
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
08:15
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
07:15
|EQS-News: Kapsch TrafficCom – Ergebnis für das erste Halbjahr 2026/27. (EQS Group)
|
07:15
|EQS-News: Kapsch TrafficCom – Result for first half of 2026/27. (EQS Group)
|
24.11.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
24.11.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
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|Kapsch TrafficCom AG
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