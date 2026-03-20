EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag International AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: KHD Humboldt Wedag International AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

KHD Humboldt Wedag International AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]



20.03.2026 / 13:19 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Annual financial report



Language: German

Date of disclosure: March 27, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: March 27, 2026

Address:



Report Type: Annual financial report of the group



Language: German

Date of disclosure: March 27, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: March 27, 2026

Address:

KHD Humboldt Wedag International AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: March 27, 2026Address: https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte Language: EnglishDate of disclosure: March 27, 2026Address: https://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports Language: GermanDate of disclosure: March 27, 2026Address: https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte Language: EnglishDate of disclosure: March 27, 2026Address: https://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports

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