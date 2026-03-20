KHD Humboldt Wedag International Aktie

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WKN: 657800 / ISIN: DE0006578008

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20.03.2026 13:19:43

EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag International AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: KHD Humboldt Wedag International AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
KHD Humboldt Wedag International AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

20.03.2026 / 13:19 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

KHD Humboldt Wedag International AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: March 27, 2026
Address: https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: March 27, 2026
Address: https://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 27, 2026
Address: https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: March 27, 2026
Address: https://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports

20.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: KHD Humboldt Wedag International AG
Von-der-Wettern-Str. 4a
51149 Köln
Germany
Internet: www.khd.com

 
End of News EQS News Service

2295308  20.03.2026 CET/CEST

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