KHD Humboldt Wedag International Aktie
WKN: 657800 / ISIN: DE0006578008
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20.03.2026 13:19:43
EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag International AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: KHD Humboldt Wedag International AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
KHD Humboldt Wedag International AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 27, 2026
Address: https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: March 27, 2026
Address: https://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 27, 2026
Address: https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: March 27, 2026
Address: https://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports
20.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|KHD Humboldt Wedag International AG
|Von-der-Wettern-Str. 4a
|51149 Köln
|Germany
|Internet:
|www.khd.com
|End of News
|EQS News Service
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2295308 20.03.2026 CET/CEST
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