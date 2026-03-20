KHD Humboldt Wedag International Aktie
WKN: 657800 / ISIN: DE0006578008
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20.03.2026 13:19:43
EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag International AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KHD Humboldt Wedag International AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die KHD Humboldt Wedag International AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports
20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KHD Humboldt Wedag International AG
|Von-der-Wettern-Str. 4a
|51149 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.khd.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2295308 20.03.2026 CET/CEST
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