EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag International AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KHD Humboldt Wedag International AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

KHD Humboldt Wedag International AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.03.2026 / 13:19 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die KHD Humboldt Wedag International AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 27.03.2026Ort: https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 27.03.2026Ort: https://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 27.03.2026Ort: https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 27.03.2026Ort: https://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports

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