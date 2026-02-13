KHD Humboldt Wedag Industrial Services Aktie

KHD Humboldt Wedag Industrial Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1X3WW / ISIN: DE000A1X3WW8

13.02.2026 09:27:43

EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.02.2026 / 09:27 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.02.2026
Ort: https://khdvv.de/finanzberichte/

13.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
Von-der-Wettern-Str. 4a
51149 Köln
Deutschland
Internet: www.khdvv.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276196  13.02.2026 CET/CEST

