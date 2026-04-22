KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
22.04.2026 15:15:03
EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Preliminary announcement financial reports: KION GROUP AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
KION GROUP AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/
Language: English
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/
22.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

|English
|Company:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Straße 8
|60549 Frankfurt/Main
|Germany
|Internet:
|www.kiongroup.com
End of News
|EQS News Service
|
2313218 22.04.2026 CET/CEST
