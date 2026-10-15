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15.10.2026 09:33:01

EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: KION GROUP AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

15.10.2026 / 09:33 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

KION GROUP AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: October 29, 2026
Address: https://www.kiongroup.com/de/Investoren/Events-Publikationen/Ver%C3%B6ffentlichungen/

Language: English
Date of disclosure: October 29, 2026
Address: https://www.kiongroup.com/en/Investors/Events-Publications/Publications/

15.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt/Main
Germany
Internet: www.kiongroup.com
LEI Code: 5299005KY91C4C6U9H17

 
End of News EQS News Service

2416452  15.10.2026 CET/CEST

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