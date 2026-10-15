KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|
15.10.2026 09:33:01
EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: KION GROUP AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
KION GROUP AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)
Language: German
Date of disclosure: October 29, 2026
Address: https://www.kiongroup.com/de/Investoren/Events-Publikationen/Ver%C3%B6ffentlichungen/
Language: English
Date of disclosure: October 29, 2026
Address: https://www.kiongroup.com/en/Investors/Events-Publications/Publications/
15.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Straße 8
|60549 Frankfurt/Main
|Germany
|Internet:
|www.kiongroup.com
|LEI Code:
|5299005KY91C4C6U9H17
|End of News
|EQS News Service
|
2416452 15.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
15.10.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Kion auf 54 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
15.10.26
|EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
14.10.26
|WDH/ROUNDUP/Schwache Staplernachfrage: Kion senkt Ziele - Aktie aber gefragt (dpa-AFX)
|
14.10.26
|AKTIEN IM FOKUS: Anleger schütteln gesenkte Prognose von Kion schnell ab (dpa-AFX)
|
14.10.26
|ROUNDUP/Schwache Staplernachfrage: Kion senkt Ziele - Aktien legt Absturz zu (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Kion senkt Jahresprognose und verschiebt Mittelfristziel über 2027 hinaus (Dow Jones)
Analysen zu KION GROUP AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|33,82
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.