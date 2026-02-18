KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|
18.02.2026 10:30:54
EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KION GROUP AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/
18.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Straße 8
|60549 Frankfurt/Main
|Deutschland
|Internet:
|www.kiongroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2278064 18.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
18.02.26
|EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
18.02.26
|EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.at)