KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|
15.10.2026 09:33:01
EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KION GROUP AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/de/Investoren/Events-Publikationen/Ver%C3%B6ffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/en/Investors/Events-Publications/Publications/
15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Straße 8
|60549 Frankfurt/Main
|Deutschland
|Internet:
|www.kiongroup.com
|LEI Code:
|5299005KY91C4C6U9H17
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2416452 15.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
15.10.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Kion auf 54 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
15.10.26
|EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
14.10.26
|WDH/ROUNDUP/Schwache Staplernachfrage: Kion senkt Ziele - Aktie aber gefragt (dpa-AFX)
|
14.10.26
|AKTIEN IM FOKUS: Anleger schütteln gesenkte Prognose von Kion schnell ab (dpa-AFX)
|
14.10.26
|ROUNDUP/Schwache Staplernachfrage: Kion senkt Ziele - Aktien legt Absturz zu (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Kion senkt Jahresprognose und verschiebt Mittelfristziel über 2027 hinaus (Dow Jones)