Knaus Tabbert Aktie
WKN DE: A2YN50 / ISIN: DE000A2YN504
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18.03.2026 16:59:33
EQS-AFR: Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knaus Tabbert AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Knaus Tabbert AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.knaustabbert.de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.knaustabbert.de/en/investor-relations/reports-presentations/
18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knaus Tabbert AG
|Helmut-Knaus-Str. 1
|94118 Jandelsbrunn
|Deutschland
|Internet:
|www.knaustabbert.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2293834 18.03.2026 CET/CEST
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