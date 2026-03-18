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Knaus Tabbert Aktie

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WKN DE: A2YN50 / ISIN: DE000A2YN504

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18.03.2026 16:59:33

EQS-AFR: Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knaus Tabbert AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

18.03.2026 / 16:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Knaus Tabbert AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.knaustabbert.de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.knaustabbert.de/en/investor-relations/reports-presentations/

18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Knaus Tabbert AG
Helmut-Knaus-Str. 1
94118 Jandelsbrunn
Deutschland
Internet: www.knaustabbert.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2293834  18.03.2026 CET/CEST

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