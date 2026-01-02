Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|
02.01.2026 09:15:33
EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/financial-publications-presentations
Language: English
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/en/financial-publications-presentations
02.01.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
|Moosacher Strasse 80
|80809 Munich
|Germany
|Internet:
|ir.knorr-bremse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2253708 02.01.2026 CET/CEST
