Knorr-Bremse Aktie

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

02.01.2026 09:19:53

EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

02.01.2026 / 09:19 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/financial-publications-presentations

Language: English
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/en/financial-publications-presentations

02.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 Munich
Germany
Internet: ir.knorr-bremse.com

 
End of News EQS News Service

2253710  02.01.2026 CET/CEST

