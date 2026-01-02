EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



02.01.2026 / 09:19 CET/CEST

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year



Language: German

Date of disclosure: May 07, 2026

Language: English

Date of disclosure: May 07, 2026

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Language: German
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/financial-publications-presentations
Language: English
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/en/financial-publications-presentations

