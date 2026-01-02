Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|
02.01.2026 09:19:53
EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/financial-publications-presentations
Language: English
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/en/financial-publications-presentations
02.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
|Moosacher Strasse 80
|80809 Munich
|Germany
|Internet:
|ir.knorr-bremse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2253710 02.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Knorr-Bremsemehr Nachrichten
Analysen zu Knorr-Bremsemehr Analysen
|08.12.25
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|95,55
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigt sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen notieren uneins. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.