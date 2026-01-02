Knorr-Bremse Aktie

02.01.2026 09:24:13

EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

02.01.2026 / 09:24 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: October 29, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/financial-publications-presentations

Language: English
Date of disclosure: October 29, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/en/financial-publications-presentations

02.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 Munich
Germany
Internet: ir.knorr-bremse.com

 
End of News EQS News Service

2253712  02.01.2026 CET/CEST

