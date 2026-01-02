Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|
02.01.2026 09:24:13
EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: October 29, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/financial-publications-presentations
Language: English
Date of disclosure: October 29, 2026
Address: https://ir.knorr-bremse.com/en/financial-publications-presentations
02.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
|Moosacher Strasse 80
|80809 Munich
|Germany
|Internet:
|ir.knorr-bremse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2253712 02.01.2026 CET/CEST
