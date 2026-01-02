Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|
02.01.2026 09:08:54
EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://ir.knorr-bremse.com/financial-publications-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://ir.knorr-bremse.com/en/financial-publications-presentations
02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
|Moosacher Strasse 80
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|ir.knorr-bremse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2253504 02.01.2026 CET/CEST
