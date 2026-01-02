EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



02.01.2026 / 09:19 CET/CEST

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

Hiermit gibt die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 07.05.2026Ort: https://ir.knorr-bremse.com/financial-publications-presentations Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 07.05.2026Ort: https://ir.knorr-bremse.com/en/financial-publications-presentations

