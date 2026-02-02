EQS-AFR: KPS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KPS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

KPS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



02.02.2026 / 16:20 CET/CEST

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.02.2026

Ort:

Hiermit gibt die KPS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 06.02.2026Ort: https://kps.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/

