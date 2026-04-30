KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
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30.04.2026 08:24:33
EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: KRONES AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Krones AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 08, 2026
Address: https://www.krones.com/media/downloads/Q1_2026_d.pdf
Language: English
Date of disclosure: May 08, 2026
Address: https://www.krones.com/media/downloads/Q1_2026_e.pdf
30.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Krones AG
|Böhmerwaldstraße 5
|93073 Neutraubling
|Germany
|Internet:
|www.krones.com
|End of News
|EQS News Service
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2318532 30.04.2026 CET/CEST
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