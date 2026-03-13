EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KRONES AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Krones AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 20.03.2026Ort: https://www.krones.com/media/downloads/GB_2025_Konzern_d.pdf Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 20.03.2026Ort: https://www.krones.com/media/downloads/GB_2025_Konzern_e.pdf

