KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|
22.07.2026 11:18:53
EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KRONES AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Krones AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_d.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_e.pdf
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Krones AG
|Böhmerwaldstraße 5
|93073 Neutraubling
|Deutschland
|Internet:
|www.krones.com
|LEI Code:
|529900NY2GSZWWUBW049
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2369938 22.07.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KRONES AG
|
11:18
|EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
11:18
|EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
17.07.26
|MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|XETRA-Handel MDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
10.07.26