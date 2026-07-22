EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KRONES AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.07.2026 / 11:18 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

Hiermit gibt die Krones AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 29.07.2026Ort: https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_d.pdf Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 29.07.2026Ort: https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_e.pdf

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