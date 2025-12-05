LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|
05.12.2025 09:32:34
EQS-AFR: LANXESS Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: LANXESS Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
LANXESS Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting
Language: English
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://lanxess.com/en/investors/reporting
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 07, 2026
Address: https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting
Language: English
Date of disclosure: August 07, 2026
Address: https://lanxess.com/en/investors/reporting
05.12.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|LANXESS Aktiengesellschaft
|Kennedyplatz 1
|50569 Cologne
|Germany
|Internet:
|www.lanxess.com
|End of News
|EQS News Service
|
2241054 05.12.2025 CET/CEST
