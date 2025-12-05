LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|
05.12.2025 09:32:34
EQS-AFR: LANXESS Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LANXESS Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die LANXESS Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://lanxess.com/en/investors/reporting
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://lanxess.com/en/investors/reporting
05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LANXESS Aktiengesellschaft
|Kennedyplatz 1
|50569 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.lanxess.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2241054 05.12.2025 CET/CEST
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.