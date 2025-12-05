LANXESS Aktie

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

05.12.2025 09:32:34

EQS-AFR: LANXESS Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LANXESS Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LANXESS Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

05.12.2025 / 09:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die LANXESS Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://lanxess.com/en/investors/reporting

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://lanxess.com/en/investors/reporting

05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LANXESS Aktiengesellschaft
Kennedyplatz 1
50569 Köln
Deutschland
Internet: www.lanxess.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241054  05.12.2025 CET/CEST

