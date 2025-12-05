EQS-AFR: LANXESS Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LANXESS Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

LANXESS Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



05.12.2025 / 09:32 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die LANXESS Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 19.03.2026Ort: https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 19.03.2026Ort: https://lanxess.com/en/investors/reporting Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 07.08.2026Ort: https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 07.08.2026Ort: https://lanxess.com/en/investors/reporting

05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News