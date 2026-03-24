Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|
24.03.2026 15:46:13
EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Lenzing AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/
24.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2297036 24.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lenzing AG
|
24.03.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.03.26
|EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
24.03.26
|EQS-AFR: Lenzing AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
24.03.26
|Kaum Veränderungen: ATX Prime mittags mit Verschnaufpause (finanzen.at)
|
24.03.26
|EQS-HV: Lenzing AG: Einberufung zur 82. Ordentlichen Hauptversammlung (EQS Group)
|
24.03.26
|EQS-AGM: Lenzing AG: Invitation to the Annual General Meeting (EQS Group)
|
23.03.26
|Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsende steigen (finanzen.at)