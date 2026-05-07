EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



07.05.2026 / 07:36 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsbericht Q1



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/ Sprache: EnglischOrt: https://www.lenzing.com/investors/reporting-and-capital-market-update/

07.05.2026 CET/CEST

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