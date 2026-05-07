Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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07.05.2026 07:36:43
EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Lenzing AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.lenzing.com/investors/reporting-and-capital-market-update/
07.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2322854 07.05.2026 CET/CEST
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|19.02.26
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|17.02.26
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|12.05.20
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|Baader Bank
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|04.03.20
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|30.01.20
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|02.04.26
|Lenzing Hold
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|01.04.26
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|19.02.26
|Lenzing Hold
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
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