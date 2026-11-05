EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Lenzing AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



05.11.2026 / 07:44 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsbericht Q3



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://a.storyblok.com/f/306166/x/d343799c0d/zwischenbericht_2026-q3_de.pdf Sprache: EnglischOrt: https://a.storyblok.com/f/306166/x/05c6cb1418/interim-report_2026-q3_en.pdf

05.11.2026 CET/CEST

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