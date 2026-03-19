Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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19.03.2026 07:48:45
EQS-AFR: Lenzing AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Lenzing AG
/ Release of Financial Reports
Lenzing AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://reports.lenzing.com/geschaefts-und-nachhaltigkeitsbericht/2025/
Language: English
Address: https://reports.lenzing.com/annual-and-sustainability-report/2025/
19.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Internet:
|www.lenzing.com
|End of News
|EQS News Service
|
2294108 19.03.2026 CET/CEST
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