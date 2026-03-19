EQS-AFR: Lenzing AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Lenzing AG / Release of Financial Reports

Lenzing AG: Release of a Financial report



19.03.2026 / 07:48 CET/CEST

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Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Lenzing AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://reports.lenzing.com/geschaefts-und-nachhaltigkeitsbericht/2025/ Language: EnglishAddress: https://reports.lenzing.com/annual-and-sustainability-report/2025/

19.03.2026 CET/CEST

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