Lenzing Aktie

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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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07.05.2026 07:36:43

EQS-AFR: Lenzing AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Lenzing AG / Release of Financial Reports
Lenzing AG: Release of a Financial report

07.05.2026 / 07:36 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Lenzing AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q1

Language: German
Address: https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/

Language: English
Address: https://www.lenzing.com/investors/reporting-and-capital-market-update/

07.05.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Lenzing AG
4860 Lenzing
Austria
Internet: www.lenzing.com

 
End of News EQS News Service

2322854  07.05.2026 CET/CEST

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