Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|
07.05.2026 07:36:43
EQS-AFR: Lenzing AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Lenzing AG
/ Release of Financial Reports
Lenzing AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q1
Language: German
Address: https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/
Language: English
Address: https://www.lenzing.com/investors/reporting-and-capital-market-update/
07.05.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Internet:
|www.lenzing.com
|End of News
|EQS News Service
|
2322854 07.05.2026 CET/CEST
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07.05.26
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07.05.26
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07.05.26
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07.05.26
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07.05.26
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Analysen zu Lenzing AG
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|20.07.21
|Lenzing buy
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
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