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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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05.11.2026 07:44:41

EQS-AFR: Lenzing AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Lenzing AG / Release of Financial Reports
Lenzing AG: Release of a Financial report

05.11.2026 / 07:44 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Lenzing AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q3

Language: German
Address: https://a.storyblok.com/f/306166/x/d343799c0d/zwischenbericht_2026-q3_de.pdf

Language: English
Address: https://a.storyblok.com/f/306166/x/05c6cb1418/interim-report_2026-q3_en.pdf

05.11.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Lenzing AG
4860 Lenzing
Austria
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

 
End of News EQS News Service

2428814  05.11.2026 CET/CEST

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