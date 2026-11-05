EQS-AFR: Lenzing AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Lenzing AG / Release of Financial Reports

Lenzing AG: Release of a Financial report



05.11.2026 / 07:44 CET/CEST

Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Interim report Q3



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Lenzing AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://a.storyblok.com/f/306166/x/d343799c0d/zwischenbericht_2026-q3_de.pdf Language: EnglishAddress: https://a.storyblok.com/f/306166/x/05c6cb1418/interim-report_2026-q3_en.pdf

05.11.2026 CET/CEST

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