LEWAG Aktie
WKN: 633600 / ISIN: DE0006336001
|
31.03.2026 09:58:23
EQS-AFR: LEWAG Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: LEWAG Holding AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
LEWAG Holding AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.lewag.de
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.lewag.de
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 28, 2026
Address: https://www.lewag.de
31.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|LEWAG Holding AG
|Industriestraße 21
|37688 Beverungen
|Germany
|Internet:
|www.lewag.de
|End of News
|EQS News Service
|
2301196 31.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEWAG Holding AG
Analysen zu LEWAG Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|LEWAG Holding AG
|28,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX dreht in die Gewinnzone -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.