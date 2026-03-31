EQS-AFR: LEWAG Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LEWAG Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

LEWAG Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



31.03.2026 / 09:58 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die LEWAG Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.lewag.de Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.lewag.de Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 28.08.2026Ort: https://www.lewag.de

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